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США оценили информацию о лидере «Талибана» в 5 млн долларов
Политика
США оценили информацию о лидере «Талибана» в 5 млн долларов
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 27 августа. Десять лет назад США предложили 5 млн долларов за информацию о местонахождении одного из лидеров «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

Он был объявлен американскими властями в розыск как террорист. Об этом сообщает телеканал NBC. Халиль ар-Рахман Хаккани является одним из кандидатов на руководящую должность в Афганистане после захвата страны.

Госдеп начал разыскивать его в 2011 году. Тогда боевик действовал в интересах «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в России). Сейчас Хаккани является главой безопасности в Кабуле.

Ранее после прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» его представители заявили, что война в стране окончена.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан талибы
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