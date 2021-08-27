США оценили информацию о лидере «Талибана» в 5 млн долларов

Вашингтон, 27 августа. Десять лет назад США предложили 5 млн долларов за информацию о местонахождении одного из лидеров «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

Он был объявлен американскими властями в розыск как террорист. Об этом сообщает телеканал NBC. Халиль ар-Рахман Хаккани является одним из кандидатов на руководящую должность в Афганистане после захвата страны.

Госдеп начал разыскивать его в 2011 году. Тогда боевик действовал в интересах «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в России). Сейчас Хаккани является главой безопасности в Кабуле.

Ранее после прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» его представители заявили, что война в стране окончена.

1 Организация запрещена на территории РФ.