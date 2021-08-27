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Москва возглавила рейтинг мегаполисов России с максимально доступными школами

  /   Обновлено: 27 августа 2021 06:51
Общество
Москва возглавила рейтинг мегаполисов России с максимально доступными школами
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Москва, 27 августа. Специалисты картографического сервиса 2ГИС подсчитали расстояние от жилых домов до образовательных учреждений в мегаполисах России и составили рейтинг городов.

Исследование было проведено в преддверии 1 сентября. В рейтинг вошли 15 городов-миллионников. С результатами исследования ознакомилось РИА Новости.

«В лидерах по близости жилых домов к школам оказалась Москва, к детским садам — Санкт-Петербург, а в Казани музыкальные школы оказались самыми доступными среди городов выборки», — выяснили специалисты 2ГИС.

Медианное расстояние от школ до жилых домов в Москве составило 237 метров. В Петербурге — 244 метра. В Уфе — 281 метр. В первую пятерку рейтинга также попали Казань (284 метров) и Самара (291 метр).

Российский президент Владимир Путин недавно обратился к школьникам и учителям. Он пожелал всем участникам учебного процесса успехов.

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Все новости / Общество / Москва возглавила рейтинг мегаполисов России с максимально доступными школами
школы доступность мегаполисы 2гис
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