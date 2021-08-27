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«Рособоронэкспорт» готов подписать контракт с Индией о продаже Checkmate

  /   Обновлено: 27 августа 2021 06:34
Общество
«Рособоронэкспорт» готов подписать контракт с Индией о продаже Checkmate
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 27 августа. «Рособоронэкспорт» ожидает решения Индии о покупке истребителя пятого поколения Checkmate.

«Рособоронэкспорт» также готов рассмотреть запрос Индии на приобретение новейших российских истребителей. Информацию об этом сообщил гендиректор компании Александр Михеев в интервью РИА Новости.

Однодвигательный истребитель Checkmate был представлен на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года в Жуковском. От других самолетов его отличает пониженная видимость, легкость и сверхманевренность. Он также разгоняется до двух скоростей звука.

Недавно гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, почему Checkmate имеет большие перспективы на международном авиарынке. Он также призвал не искать в новинке геополитического аспекта.

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