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Худеющих предупредили о негативном влиянии фруктов на снижение веса
Общество
Худеющих предупредили о негативном влиянии фруктов на снижение веса
gastronom.ru

Москва, 27 августа. Фрукты входят в число продуктов, обладающих высоким гликемическим индексом. Худеющим не стоит ими злоупотреблять, заявила нутрициолог Елена Кален.

Продукты с высоким гликемическим индексом, по словам врача, повышают уровень сахара в крови. Из-за этого возникает риск набрать лишние килограммы.

«Часть сахара идет на процессы жизнедеятельности, а излишки — в жировые депо. И мы получаем прибавку в весе», — подчеркнула Кален на своей странице в социальной сети Instagram.

Есть фрукты нутрициолог рекомендует на завтрак. За ночь организм успевает израсходовать гликоген в печени и мышцах. Сахар в связи с этим уходит не в жир, а в запасы гликогена.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, как избавиться от лишних сантиметров с живота. Для этого, по ее словам, нужно употреблять продукты с низким гликемическим индексом.

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фрукты лишний вес гликемический индекс
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