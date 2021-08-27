Худеющих предупредили о негативном влиянии фруктов на снижение веса

Москва, 27 августа. Фрукты входят в число продуктов, обладающих высоким гликемическим индексом. Худеющим не стоит ими злоупотреблять, заявила нутрициолог Елена Кален.

Продукты с высоким гликемическим индексом, по словам врача, повышают уровень сахара в крови. Из-за этого возникает риск набрать лишние килограммы.

«Часть сахара идет на процессы жизнедеятельности, а излишки — в жировые депо. И мы получаем прибавку в весе», — подчеркнула Кален на своей странице в социальной сети Instagram.

Есть фрукты нутрициолог рекомендует на завтрак. За ночь организм успевает израсходовать гликоген в печени и мышцах. Сахар в связи с этим уходит не в жир, а в запасы гликогена.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, как избавиться от лишних сантиметров с живота. Для этого, по ее словам, нужно употреблять продукты с низким гликемическим индексом.