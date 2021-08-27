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Зеленский утвердил новую внешнеполитическую стратегию Украины
Политика
Зеленский утвердил новую внешнеполитическую стратегию Украины
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 27 августа. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую стратегию внешней политики страны. Она будет введена в действия 30 июля 2021 года.

В основе внешнеполитической деятельности Украины лежит вступление в ЕС и НАТО. Главными приоритетами также названы противодействие России, восстановление целостности страны, обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины.

Среди других направлений в указе Зеленского подчеркивается международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, нелегальной миграцией, а также увеличение экспорта Украины, привлечение иностранных инвесторов и установление положительного имиджа страны.

Недавно, Владимир Зеленский перечислил свои достижения на посту президента Украины. по его словам, одним из главных является движение к субъектности.

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