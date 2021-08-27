Россиянам назвали эффективные способы меньше есть

Москва, 27 августа. Врач-диетолог Елена Соломатина назвала способы уменьшить чувство голода и переедание.

Для начала нужно научиться часто и дробно питаться. Это поможет уменьшить аппетит и не допустить скачков инсулина, рассказывает Соломатина «Вечерней Москве».

«Второе — нужно питаться продуктами с низким гликемическим индексом — это в основном те, в составе которых мало сахара и много клетчатки (овощи)», — сказала она.

Хорошо снижают аппетит салаты и супы, а также водный режим. Очень часто люди путают жажду с чувством голода. Уровень глюкозы повышают белый рис, варенье, сахар, пирожные и белый хлеб, поэтому их лучше не употреблять.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев рассказала, как не набрать лишний вес зимой. Холодное время года способствует его набору. Ноев в комментарии Федеральному агентству новостей назвала причиной недостаток солнца.