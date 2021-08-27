Захарова заподозрила, что США знали о локациях объектов ИГ в Афганистане

Москва, 27 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом после выступления президента США Джо Байдена по теракту в Кабуле.

В своем Telegram-канале Захарова обратила внимание, что после серии взрывов в столице Афганистана Кабуле Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

«То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ1?!» — написала она.

Напомним, минувшим днем вблизи аэропорта Кабула прогремело не менее пяти взрывов. В результате погибли 13 американских военных, десятки получили тяжелые ранения. Не исключено, что число погибших увеличится. Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.