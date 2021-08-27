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Психолог Северный рассказал, как родителям защитить детей от педофилов
Общество
Психолог Северный рассказал, как родителям защитить детей от педофилов
pixabay.com

Москва, 27 августа. Конкретные действия, игры, сказки и фильмы могут научить ребенка правильному поведению с незнакомыми людьми.

Воспитание взаимодействия детей с окружающими людьми важно проводить через то, что эмоционально задевает ребенка. Он также больше всего запоминает поведение родителей, что нужно учитывать при воспитании. Об этом президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный рассказал «Радио 1».

Основным принципом воспитания ребенка должна быть игра, так как через практический опыт ребенок закрепляет новое. Психолог советует проигрывать определенные ситуации поведения с незнакомыми людьми.

СМИ ранее сообщали, что подозреваемый 40-летний мужчина в убийстве восьмилетней девочки из Тюмени мог участвовать в ее поисках как один из добровольцев. Пропавшую искали более полутора месяца.

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