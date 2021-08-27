Психолог дала советы, как спастись от токсичных отношений

Москва, 27 августа. Абьюз не всегда связан исключительно с домашним насилием, психологическое давление может исходить от знакомых или даже коллег. Психолог дала советы, как справиться с проблемой.

Семейный психолог Виктория Мещерина в беседе с порталом «Правда.ру» обращает внимание, что если человек чувствует себя непонятым, ненужным, то эти отношения токсичны. Защищать себя в подобных ситуациях бывает трудно, «для этого нужно уметь ставить границы перед таким человеком».

«Находясь в токсичных отношениях, нужно быть готовым к тому, что будут покушаться на эти границы каждый день, будут пытаться унижать, манипулировать», — предупреждает эксперт.

Наибольшую опасность, по словам психолога, представляют токсичные отношения родителей с детьми. Вырастая, эти люди уже не верят в себя, не могут противостоять проблемам. Чаще всего уже взрослыми они находят себе в пару токсичных партнеров, поскольку уверены, что с ними по-другому нельзя. Люди предполагают, что они это заслужили.

Если же травля исходит от учителя в школе (унижение, давление при одноклассниках), единственным способом бороться с этим остается обо всем рассказать родителям. Прояснить эту ситуацию можно только на уровне «взрослый — взрослый».

«Если в школе происходит буллинг, то ребенка нужно переводить в другую школу, где он откроется, будет нужным и важным. Если подростку не помочь, то может все закончиться плачевно», — отметила Мещерина.

Если речь идет о взаимоотношениях между парой, в которой абьюзивный партнер пытается убедить свою жертву, что обман и давление — это норма, психологи однозначно советуют разрывать подобный союз.

Если развод предстоит крайне сложным (привязанность, общая ипотека или бизнес, дети), Мещерина советует попробовать найти компромисс с супругом и установить четкие границы. Необходимо дать понять партнеру, что конкретно вас не устраивает.

«Однозначный разрыв отношений должен быть, если есть физическое насилие», — резюмировала эксперт.

Ранее психолог-физиономист Артем Павлов назвал признаки, по которым абьюзера можно распознать на ранней стадии знакомства. Склонный к насилию человек даже в незначительных вопросах будет рьяно отстаивать свою позицию и проявлять жесткость. При этом склонность к агрессии у абьюзеров часто дополняется низкой самооценкой.

Читайте также: Не долго и не счастливо: что такое абьюз в отношениях и как его избежать.