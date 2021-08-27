Работодатели стали чаще следить за поведением работников в соцсетях

Москва, 27 августа. Компании стали больше следить за поведением работников в социальных сетях. Причиной этого стало распространение удаленной работы.

Работодатели чаще следят за профилями сотрудников и пытаются оценить их собственные высказывания, а также уровень профессионализма. Соответствующей информацией поделились специалисты кадрового агентства UTEAM. Эксперты провели исследование, опросив 147 компаний. Больше трети опрошенных работодателей имеют штат более тысячи сотрудников, передает «Коммерсантъ».

В результатах опроса сказано, что 18% работодателей на постоянной основе следят за сотрудниками в социальных сетях, 47% компаний наблюдают за работниками только время от времени. Лишь 36% респондентов вообще не интересуются соцсетями собственных работников.

Эксперты сервиса «Работа.ру» недавно провели исследование среди жителей Москвы и узнали, что 41% респондентов не хотят возвращаться в офис с удаленной работы. При этом 29% опрошенных собираются приходить туда лишь несколько раз в неделю.