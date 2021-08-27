Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 06:18
06:18
Общество
Худеющих предупредили о негативном влиянии фруктов на снижение веса
06:17
Политика
Зеленский утвердил новую внешнеполитическую стратегию Украины
06:02
Общество
Россиянам назвали эффективные способы меньше есть
06:02
Политика
Захарова заподозрила, что США знали о локациях объектов ИГ в Афганистане
06:00
Спорт
Бывает ли спорт без политики: почему украинские спортсмены не едут выступать в Россию
05:46
Общество
Психолог Северный рассказал, как родителям защитить детей от педофилов
05:43
Общество
Психолог дала советы, как спастись от токсичных отношений
05:21
Общество
Работодатели стали чаще следить за поведением работников в соцсетях
05:07
Общество
Психолог Кореневич развеяла мифы о самолечении рака
04:50
Политика
Названо имя главного организатора водной блокады Крыма
Все новости

Работодатели стали чаще следить за поведением работников в соцсетях
Общество
Работодатели стали чаще следить за поведением работников в соцсетях
pixabay.com

Москва, 27 августа. Компании стали больше следить за поведением работников в социальных сетях. Причиной этого стало распространение удаленной работы.

Работодатели чаще следят за профилями сотрудников и пытаются оценить их собственные высказывания, а также уровень профессионализма. Соответствующей информацией поделились специалисты кадрового агентства UTEAM. Эксперты провели исследование, опросив 147 компаний. Больше трети опрошенных работодателей имеют штат более тысячи сотрудников, передает «Коммерсантъ».

В результатах опроса сказано, что 18% работодателей на постоянной основе следят за сотрудниками в социальных сетях, 47% компаний наблюдают за работниками только время от времени. Лишь 36% респондентов вообще не интересуются соцсетями собственных работников.

Эксперты сервиса «Работа.ру» недавно провели исследование среди жителей Москвы и узнали, что 41% респондентов не хотят возвращаться в офис с удаленной работы. При этом 29% опрошенных собираются приходить туда лишь несколько раз в неделю.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Работодатели стали чаще следить за поведением работников в соцсетях
работа опрос соцсети
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru