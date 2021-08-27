Психолог Кореневич развеяла мифы о самолечении рака

Москва, 27 августа. Психолог Анна Кореневич развеяла мифы о раке и призвала людей не пытаться вылечить онкологические болезни с помощью витаминов, биологических добавок и прочих «подручных средств».

Итальянский врач Туллио Смончини лишился лицензии в 2018 году за то, что убеждал людей, страдающих от рака, будто бы сода поможет спастись от недуга. Однако из-за его предписаний умер человек и врача привлекли к ответственности.

Еще один миф — аскорбиновая кислота как защита от злокачественных опухолей. Об этом впервые заявил химик Лайнус Полинг, который скончался от рака простаты, хотя также регулярно принимал витамин С.

Не менее популярное заблуждение, что от рака защищают различные травы, биологические добавки, ядра сливовых косточек и подобное. На самом же деле эти продукты никак не влияют на течение болезни.

По словам психолога, развитие онкологических болезней не зависит от экологической обстановки и приема вредной еды, как думают многие. Главными причинами подобных нарушений являются ионизирующее излучение и ослабление защитных механизмов организма с возрастом.

Ранее онколог Серяков назвал неочевидные симптомы рака крови. Чаще всего на онкологическое заболевание указывает сильное снижение веса. Однако этот синдром также включает в себя ночную потливость, возможен кожный зуд и повышение температуры до 38 градусов и выше.