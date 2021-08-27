Названо имя главного организатора водной блокады Крыма

Симферополь, 27 августа. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал имя главного организатора водной блокады Крыма.

Следственный комитет РФ во вторник возбудил уголовное дело об экоциде. По данным следователей, неустановленные лица после вхождения полуострова в состав России причинили ущерб экономической, социальной и экологической обстановке полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала. Строительство дамбы на территории Херсонской области привело к тому, что с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по каналу прекратилась. Позднее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что имена преступников установлены.

В беседе с РИА Новости Фикс сообщил, что бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко выступил «непосредственным исполнителем и самым главным действующим лицом».

«Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет», — уточнил он.

По словам парламентария, Сенченко в 2014 году заставил украинских бизнесменов выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала. Также собраны доказательства причастности к экоциду нескольких украинских политиков. Среди них бывший президент Украины Петр Порошенко и лидеры экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа»1 (запрещена в РФ) Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров.

Украина прекратила поставку днепровской воды в Крым после воссоединения полуострова с Россией. В прошлом году министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал прекратить «спекуляции и домыслы» по поводу возможного возобновления поставок воды из Днепра в Крым. Таким образом, он подтвердил, что Киев не собирается прекращать водную блокаду.

Ранее в беседе с ФАН председатель общественной палаты Республики Крым, политолог Александр Форманчук назвал решение СК РФ о возбуждении уголовного дела долгожданным для многих крымчан, поскольку это грубое нарушение прав жителей Крыма. В том числе и крымских татар, которых президент Украины Владимир Зеленский считает коренным народом Украины.

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.