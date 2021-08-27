WSJ назвал общее число жертв в Кабуле при терактах

Кабул, 27 августа. Более 100 человек погибли при серии взрывов в аэропорту столицы Афганистана Кабуле. В их числе американские военные.

Высокопоставленный чиновник из минздрава Афганистана сообщил, что в результате теракта в Кабуле погибли по меньшей мере 90 человек. Пентагон среди жертв насчитал 13 американских военных, передает Wall Street Journal.

Радикальная группировка ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация) взяла на себя ответственность за атаку в аэропорту столицы Афганистана. В общей сложности в афганской столице прогремели пять взрывов: один из них рядом с отелем Baron, где собирались иностранные граждане.

1 Организация запрещена на территории РФ.