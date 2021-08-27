Military Watch: танк «Армата» способен пережить удар снаряда с обедненным ураном

Вашингтон, 27 августа. Новейший российский танк Т-14 «Армата» способен выдержать попадание бронебойного подкалиберного снаряда из обедненного урана, которые используются на танках США M1 Abrams.

«Армата» считается одним из трех танков четвертого поколения в мире, но имеет несколько революционных особенностей. Наряду с очень высокой степенью броневой защиты, Т-14 отличается размещением каждого члена экипажа в бронированном центральном отсеке. Все функции танка контролируются с помощью электроники.

Основным вооружением Т-14 является 125-мм гладкоствольная пушка 2А82-1М, которую многие аналитики считают самой мощной танковой пушкой в ​​мире. Однако габариты позволяют размещать на «Армате» гораздо более крупнокалиберное вооружение, например, 152-мм орудие.

Основной американский танк M1 Abrams может похвастаться 120-мм пушкой. Для увеличения пробивной способности орудия военные США используют бронебойные подколиберные снаряды (APDS) из обладающего большой плотностью обедненного урана, отмечает автор материала. Хотя такое оружие никогда не испытывалось против построенных для советских вооруженных сил или стран Варшавского договора танков, оно считается гораздо более эффективным обычного.

Т-14 хорошо бронирован и способен выдерживать широкий спектр атак, подчеркивают в Military Watch. «Армата» изначальна была построена с учетом снарядов из обедненного урана. Кроме того, Т-14 имеет систему активной защиты «Афганит», которая обеспечивает защиту от противотанковых ракет и гранат на 360 градусов.

Испытания показали, что система способна осуществлять перехват ядра подкалиберного снаряда из обедненного урана, хотя ранее это считалось невозможным, сообщает со ссылкой на Минобороны России Military Watch.

«Афганит» использует для идентификации и отслеживания приближающихся снарядов комбинацию УФ-детекторов и радаров с активной фазированной антенной решеткой. Уничтожением угрозы занимается система мини-минометов, использующих осколочные самонаводящиеся снаряды. «Афганит» способен перехватывать входящие цели со скоростью до 1,7 км в секунду, что намного выше, чем скорость снаряда из обедненного урана, заключает автор.

Ранее американские танкисты заявили, что российский танк Т-14 сможет пережить атаку американского Abrams и нанести смертельный ответный удар. Защитить «Армату» от попадания способна система «Афганит», подчеркивают специалисты.