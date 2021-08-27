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Биолог Баранова оценила опасность прививки для больного COVID-19

  /   Обновлено: 27 августа 2021 04:26
Общество
Биолог Баранова оценила опасность прививки для больного COVID-19
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 августа. Иногда человек болеет COVID-19 бессимптомно, поэтому перед вакцинацией лучше всего пройти ПЦР-тест. Об этом рассказала доктор биологических наук Анча Баранова.

По ее словам, если недавно переболевший COVID-19 сделает прививку, то он получит максимальный и, возможно, длительный иммунитет. Однако, если зараженный коронавирусом пройдет вакцинацию, то препарат не успеет сработать. В таком случае ход течения болезни будет зависеть только от собственного иммунитета.

Вакцинации в период заражения коронавирусом лучше всего избегать. В это время организм должен выздоравливать, а не пытаться выработать антитела, предупредила Баранова в интервью радио Sputnik.

Недавно главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталья Долгушина рассказала, когда беременным лучше всего проходить вакцинацию против коронавируса.

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вакцинация прививка коронавирус
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