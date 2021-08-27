Диетолог Круглова назвала необходимые овощи для осеннего рациона

Москва, 27 августа. Помидоры и сладкий перец являются источниками витамина С, который необходим для профилактики инфекционных заболеваний осенью.

Помимо этого, в каждодневный рацион необходимо включать 400-500 граммов фруктов и овощей, рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с «Москвой 24«.

Содержат необходимые в осенний сезон витамины и минералы яблоки, сливы, персики и абрикосы. Нельзя забывать и сложные углеводы, добавила Круглова. В частности, крупы, зерновой хлеб, макароны, а также мясо, рыбу и молочные продукты.

Дополнительно следует употреблять и витамин D, дефицит которого часто развивается в это время года. Если человек занимается активной умственной деятельностью, то ему необходима в меню жирная рыба, орехи и растительные масла, а также бананы и шоколад.