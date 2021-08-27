19FortyFive: крах Байдена в Афганистане подорвал доверие Европы к США

Вашингтон, 27 августа. После провала США в Афганистане европейское доверие к трансатлантическим отношениям рухнуло, пишет американская газета 19FortyFive.

Политические обозреватели издания подчеркивают, что бессмысленное отступление американских войск из Афганистана представляет серьезные трудности для международного сообщества. США не смогли согласовать свое решение о выезде — или последовавшую за этим хаотичную эвакуацию — со своими партнерами. Это создало для них огромные проблемы.

«Во-первых, европейцы, застигнутые врасплох, изо всех сил пытались придумать, как защитить и вывести своих граждан и местный персонал. Немцы, например, подсчитали, что им нужно было эвакуировать 10 тысяч человек», — подчеркивает газета.

Неизбежный миграционный кризис

Многие страны Евросоюза опасаются мощной волны беженцев в ближайшем будущем. Это может спровоцировать кризис, подобный 2015 году, когда более миллиона беженцев — в основном из Сирии — направились на запад. По данным ООН, с начала 2021 года свою страну покинули около 550 тысяч афганцев.

Это число будет только расти. Тысячи афганцев уже покинули свою страну за последние дни. Большинство направилось в Пакистан или Иран. Но многие другие, несомненно, попытаются добраться до Европы. Тогда европейцы столкнутся с двойной проблемой: усиление нерегулируемой миграции и повышение риска для здоровья из-за пандемии.

Европейцы также опасаются возрождения исламистского терроризма. Террористическая группировка «Талибан»1 (запрещена в РФ) уже освободила несколько тысяч заключенных, в том числе некоторых боевиков «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ).

Критика в адрес руководства США уже слышна во Франции, Италии, Греции. Страны опасаются, что не смогут справиться с кризисом, который неизбежно последует с потоком мигрантов.

Кредит доверия исчерпан

Обозреватели также обращают внимание, что крах в Афганистане отрицательно сказался и на рейтингах самого президента США Джо Байдена. После его обращения к нации, призванного убедить американцев, что все находится под контролем, британский депутат от партии Тори Том Тугендхат, председатель специального комитета Палаты общин по иностранным делам, назвал Байдена «постыдным» за то, что он возложил вину на афганцев.

Хосеп Боррелл, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам, назвал некоторые фактические утверждения Байдена «спорными» и охарактеризовал ситуацию в Афганистане как «катастрофу». С тех пор Боррелл потребовал от ЕС развития собственного военного потенциала, чтобы ему больше не приходилось полагаться на США.

«Очевидно, что доверительные отношения между Белым домом и европейскими странами ослабли», — подчеркивают авторы американского издания.

Они уверены, что на предстоящем саммите G7 союзники США получат еще один шанс «выразить свое разочарование Байденом, еще больше подорвав его авторитет». Еще несколько месяцев назад европейские СМИ и политические лидеры, враждебно относившиеся к экс-главе Белого дома Дональду Трампу, приветствовали Байдена и его лозунг «Америка вернулась». Теперь, подчеркивает 19FortyFive, праздник окончен.

«Вместо этого европейцы беспокоятся о миграции и терроризме. Они обеспокоены тем, как Пекин и Москва могут попытаться использовать слабость США. И они задаются вопросом, смогут ли они когда-нибудь снова доверять этой администрации», — резюмируют авторы.

Байден 14 августа объявил о решении завершить операцию в Афганистане. Спустя день талибы без боя захватили Кабул. Американцы разразились жесткой критикой в адрес своего президента за то, что тот не обеспечил изначально безопасного выезда из страны американского и афганского гражданского населения. Главу Белого дома обвинили в трусости и отсутствии дальновидности.

1 Организация запрещена на территории РФ.