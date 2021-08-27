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Москвичка отдала ведьме 666 тысяч рублей за выкуп души у дьявола
Общество
Москвичка отдала ведьме 666 тысяч рублей за выкуп души у дьявола
pixabay.com

Москва, 27 августа. Москвичка отдала гадалке 600 тысяч за снятие порчи и другие абсурдные магические манипуляции.

Последним требованием столичной ведьмы стала баснословная сумма — 666 тысяч. Ее гадалка собиралась использовать, чтобы выкупить душу доверчивой девушки у дьявола. Тогда у клиентки и появились сомнения, что найденная ею ведунья из TikTok с тысячами подписчиков просто мошенница, передает РЕН ТВ.

Для избавления от порчи гадалка предлагала смотреть на свечи и подняться в горы, а также убеждала покупать у нее магические атрибуты — фигурки, которые якобы снимут сглаз. Она обещала вернуть москвичке деньги, но так и не сделала этого. Тогда героиня магического ритуала обратилась в полицию. Среди других услуг ведьмы — устранение соперника, снятие порчи, венца безбрачия, помощь во всех сферах и даже создание «денежной прически».

На похожую уловку попалась и заслуженная артистка России, балерина и балетмейстер Яна Казанцева. Она перевела краснодарскому экстрасенсу больше 3 миллионов рублей.

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деньги ведьма гадалка
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