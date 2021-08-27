Астрологи назвали знаки зодиака, чьи мечты исполнятся в сентябре

Москва, 27 августа. Для некоторых знаков зодиака предстоящий сентябрь окажется месяцем исполнения желаний, обещают астрологи.

Мечты, связанные с деловым и личным партнерством, исполнятся в первом месяце осени для Раков. На работе они смогут заключить выгодную сделку, а если в личной жизни загадывали выйти замуж — такой шанс подвернется. Сентябрь также сулит им знакомство с человеком, который станет партнером, передает «ФедералПресс».

Львам сентябрь обещает исполнение желаний, связанных с работой и финансами: их ждет повышение заработной платы или премия.

Тельцы в начале осени могут исполнить свою мечту об отпуске. Кроме того, астрологи уверяют, что они смогут получить подарок, который так хотели. Удачным сентябрь станет и для запуска нового проекта.

Дев ждут исполнение желаний в сфере самовыражения и творчества. Те, кто давно мечтал о ребенке, получат шанс забеременеть. Астрологи сулят им также удачу в лотереи или на ставках.

Стрельцы смогут воплотить желания в профессиональной деятельности или заработать ту сумму денег, которая им необходима.

Рыбы получат шанс выйти замуж или хотя бы встретить того, с кем впоследствии смогут связать свою судьбу.

Водолеи смогут насладиться исполнением мечты о достойной зарплате и приличной работе. Звезды сулят им карьерный рост или удачную смену работы.

Ранее астрологи составили топ-5 знаков зодиака, которым звезды обещают наиболее счастливые браки. У них есть хороший шанс построить крепкие семейные узы. К примеру, Овны известны тем, что они отличные семьянины. Хоть они и отличаются бурными романами в молодости, но умеют работать над собой.