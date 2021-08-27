Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 04:48
04:42
Происшествия
WSJ назвал общее число жертв в Кабуле при терактах
04:30
Происшествия
Пожар охватил кровлю жилого дома в Екатеринбурге
04:28
Армия
Military Watch: танк «Армата» способен пережить удар снаряда с обедненным ураном
04:26
Общество
Биолог Баранова оценила опасность прививки для больного COVID-19
04:08
Происшествия
Искавшая место для селфи девушка утонула во Владивостоке
04:07
Общество
Диетолог Круглова назвала необходимые овощи для осеннего рациона
04:00
Общество
Хочешь жить — верти умением: режиссер Илья Архипов о жизни театров в период пандемии
04:00
Спорт
Шансы есть в каждом виде: эксперты дали первые прогнозы исхода Паралимпиады-2020
04:00
Общество
Ученый рассказал, как сейчас в Крыму складывается ситуация с водой
03:56
Политика
19FortyFive: крах Байдена в Афганистане подорвал доверие Европы к США
Все новости

Астрологи назвали знаки зодиака, чьи мечты исполнятся в сентябре

  /   Обновлено: 27 августа 2021 03:44
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, чьи мечты исполнятся в сентябре
pixabay.com

Москва, 27 августа. Для некоторых знаков зодиака предстоящий сентябрь окажется месяцем исполнения желаний, обещают астрологи.

Мечты, связанные с деловым и личным партнерством, исполнятся в первом месяце осени для Раков. На работе они смогут заключить выгодную сделку, а если в личной жизни загадывали выйти замуж — такой шанс подвернется. Сентябрь также сулит им знакомство с человеком, который станет партнером, передает «ФедералПресс».

Львам сентябрь обещает исполнение желаний, связанных с работой и финансами: их ждет повышение заработной платы или премия.

Тельцы в начале осени могут исполнить свою мечту об отпуске. Кроме того, астрологи уверяют, что они смогут получить подарок, который так хотели. Удачным сентябрь станет и для запуска нового проекта.

Дев ждут исполнение желаний в сфере самовыражения и творчества. Те, кто давно мечтал о ребенке, получат шанс забеременеть. Астрологи сулят им также удачу в лотереи или на ставках.

Стрельцы смогут воплотить желания в профессиональной деятельности или заработать ту сумму денег, которая им необходима.

Рыбы получат шанс выйти замуж или хотя бы встретить того, с кем впоследствии смогут связать свою судьбу.

Водолеи смогут насладиться исполнением мечты о достойной зарплате и приличной работе. Звезды сулят им карьерный рост или удачную смену работы.

Ранее астрологи составили топ-5 знаков зодиака, которым звезды обещают наиболее счастливые браки. У них есть хороший шанс построить крепкие семейные узы. К примеру, Овны известны тем, что они отличные семьянины. Хоть они и отличаются бурными романами в молодости, но умеют работать над собой.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Астрологи назвали знаки зодиака, чьи мечты исполнятся в сентябре
астрология удача знаки зодиака сентябрь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru