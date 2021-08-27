Решение о скоростных поездах до Нижнего Новгорода из Москвы примут в 2022 году

Москва, 27 августа. Вопрос запуска скоростных поездов между Москвой и Нижним Новгородом будет решаться в 2022 году, заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

Вице-премьер считает, что высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) строить нужно. Положительное решение об этом будет принято, если позволит доходная база Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Мое личное мнение: если бюджет или ФНБ позволят, то, конечно, нужно строить ВСМ и на Питер, и на Нижний Новгород с последующим продлением до Казани и Екатеринбурга», — подчеркнул Хуснуллин в беседе с РИА Новости.

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов ранее выступил с предложением продлить ВСМ Москва — Петербург. Он считает, что поезда по этой линии должны ходить до Хельсинки.