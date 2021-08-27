Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 04:47
04:42
Происшествия
WSJ назвал общее число жертв в Кабуле при терактах
04:30
Происшествия
Пожар охватил кровлю жилого дома в Екатеринбурге
04:28
Армия
Military Watch: танк «Армата» способен пережить удар снаряда с обедненным ураном
04:26
Общество
Биолог Баранова оценила опасность прививки для больного COVID-19
04:08
Происшествия
Искавшая место для селфи девушка утонула во Владивостоке
04:07
Общество
Диетолог Круглова назвала необходимые овощи для осеннего рациона
04:00
Общество
Хочешь жить — верти умением: режиссер Илья Архипов о жизни театров в период пандемии
04:00
Спорт
Шансы есть в каждом виде: эксперты дали первые прогнозы исхода Паралимпиады-2020
04:00
Общество
Ученый рассказал, как сейчас в Крыму складывается ситуация с водой
03:56
Политика
19FortyFive: крах Байдена в Афганистане подорвал доверие Европы к США
Все новости

Минобрнауки признало сложность поступления в вузы одной волной
Общество
Минобрнауки признало сложность поступления в вузы одной волной
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 27 августа. Абитуриенты испытали определенные сложности в процессе поступления в российские вузы по новой системе, предполагающей только одну волну, заявили в Минобрнауки.

Выпускники школ с высокими баллами ЕГЭ недавно призвали изменить процедуру приема в вузы, чтобы она стала надежнее и понятнее. Из-за отмены второй волны зачисления, по их мнению, справедливо распределить бюджетные места не удалось. На жалобы молодых людей отреагировал заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.

«По общему количеству обращений на нашу горячую линию мы видим, что их меньше, чем в прошлые годы. Но это говорит о том, что проблема есть, но не носит масштабного характера, влияющего на всю приемную кампанию», — подчеркнул Афанасьев в беседе с ТАСС.

Замминистра считает, что новая система поступления в высшие учебные заведения имеет свои плюсы. Она, по мнению Афанасьева, уравнивает шансы выпускников с высокими и средними баллами ЕГЭ.

Ректоры крупнейших московских вузов ранее назвали самые популярные специальности среди призеров школьных олимпиад. Речь идет, по их словам, о технических направлениях.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Минобрнауки признало сложность поступления в вузы одной волной
минобрнауки вузы поступление абитуриенты зачисление
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru