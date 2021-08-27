Минобрнауки признало сложность поступления в вузы одной волной

Москва, 27 августа. Абитуриенты испытали определенные сложности в процессе поступления в российские вузы по новой системе, предполагающей только одну волну, заявили в Минобрнауки.

Выпускники школ с высокими баллами ЕГЭ недавно призвали изменить процедуру приема в вузы, чтобы она стала надежнее и понятнее. Из-за отмены второй волны зачисления, по их мнению, справедливо распределить бюджетные места не удалось. На жалобы молодых людей отреагировал заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.

«По общему количеству обращений на нашу горячую линию мы видим, что их меньше, чем в прошлые годы. Но это говорит о том, что проблема есть, но не носит масштабного характера, влияющего на всю приемную кампанию», — подчеркнул Афанасьев в беседе с ТАСС.

Замминистра считает, что новая система поступления в высшие учебные заведения имеет свои плюсы. Она, по мнению Афанасьева, уравнивает шансы выпускников с высокими и средними баллами ЕГЭ.

Ректоры крупнейших московских вузов ранее назвали самые популярные специальности среди призеров школьных олимпиад. Речь идет, по их словам, о технических направлениях.