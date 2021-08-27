Зеленский перечислил свои достижения на посту президента Украины

Киев, 27 августа. Украинский президент Владимир Зеленский назвал движение к субъектности главным своим достижением на посту главы государства.

Зеленский считает, что Украина «точно субъективируется». В качестве примера этого процесса он назвал форум «Крымская платформа».

Также он отметил в числе главных своих достижений развитие инфраструктуры в стране. По его мнению, Украина может стать «европейской витриной», поскольку она славится природой, историей, «прекрасной едой» и людьми. Украинский президент утверждает, что «делает все, чтобы страну уважали за границей».

Глава государства в качестве еще одного достижения назвал достойный уровень оснащенности и подготовки армии. По его словам, на текущий момент она одна из самых сильных в Европе.

Ранее Зеленский рассказал, почему расплакался на Дне независимости Украины. Президент прослезился во время театрализованной постановки в честь 30-летия независимости страны.