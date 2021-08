Дженнифер Лопес уже четыре года не может продать пентхаус за 25 млн долларов

Нью-Йорк, 27 августа. Пока Дженнифер Лопес вместе с Беном Аффлеком занята поисками жилья в Калифорнии, она все еще не может продать пентхаус в Нью-Йорке за 25 млн долларов.

Как сообщает New York Post, Джей Ло впервые разместила недвижимость на продажу в октябре 2017 года. Тогда стоимость пентхауса на Манхеттене составляла 26,95 млн долларов. Приобрела она жилье за три года до этого за 20,16 млн.

Источник издания сообщил, что Лопес решила продать недвижимость, расположенную рядом с парком Мэдисон-сквер, после того, как поняла, что это не самое уединенное место для жизни. В 2019 году цена снизилась на 1,96 млн долларов. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы привлечь покупателя, и дом по-прежнему выставлен на продажу.

Пентхаус был назван «жемчужиной особняка Уитмена». Его площадь составляет более чем 6500 квадратных футов (603,8 квадратным метра). Кроме того, имеются четыре отдельные просторные террасы, расположенные на двух этажах с видом на парк Мэдисон-сквер. В фойе ведет частный лифт.

На втором этаже пентхауса расположена основная спальня с ванной комнатой, две основные ванные комнаты и две открытые террасы — одна рядом с ванной комнатой, а другая — рядом со спальней.

EXCLUSIVE: Jennifer Lopez still can't sell her $25M NYC penthouse — 4 years later https://t.co/pmRwLDHfIz pic.twitter.com/ByK4tTP98S