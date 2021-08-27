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Юрист Петропольская назвала причины для штрафов велосипедистам
Общество
Юрист Петропольская назвала причины для штрафов велосипедистам
Личный архив Марии Власовой

Москва, 27 августа. ПДД включают в себя широкий перечень указаний для велосипедистов, нарушение некоторых из них может привести к штрафу в размере до 1,5 тысячи рублей.

Одно из частых нарушений — велосипедистам запрещается катать пассажиров, если велосипед не предназначен для таких целей, особенно детей до 7 лет без специального сиденья. Об этом рассказала заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская в беседе с агентством «Прайм».

Если велосипедист все же решит передвигаться с пассажиром или ехать не по велодорожке, то ему будет грозить административное наказание в виде штрафа в 800 рублей. Заплатить от 1 до 1,5 тысячи рублей россиянин может, если решит проехаться в состоянии алкогольного опьянения.

Недавно в Перми скончался мужчина на велосипеде: ему стало плохо прямо во время движения. После падения он был еще жив, и прохожие вызвали медиков, но помощь не успела вовремя.

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