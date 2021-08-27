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США назвали талибам имена подлежащих эвакуации американцев и афганцев
Политика
США назвали талибам имена подлежащих эвакуации американцев и афганцев
Global Look Press  /  Xinhua

Вашингтон, 27 августа. Официальные лица США в Кабуле передали талибам список американских граждан, держателей грин-карт и афганских союзников, чтобы обеспечить их эвакуацию.

Этот шаг был предпринят ради ускорения эвакуации десятков тысяч людей из Афганистана, сообщает со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве и Конгрессе США Politico. Решение объяснили охватившим столицу Афганистан хаосом и тем, что администрация президента США Джо Байдена полагалась в обеспечении безопасности за пределами аэропорта на движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России).

Действия президентской администрации вызвало гнев законодателей и военных. Один из чиновников в Пентагоне заявил изданию, что «они просто занесли всех этих афганцев в список убитых».

Представитель Центрального командования США отказался от комментариев. На пресс-конференции в четверг Байден заявил, что не уверен в существовании таких списков, но не отрицал, что иногда США передают имена талибам.

«Были случаи, когда наши военные связывались со своими военными коллегами в «Талибане» и говорили об этом, например, этот автобус проезжает с X количеством людей в нем, состоящий из следующей группы людей. Мы хотим, чтобы вы пропустили этот автобус или ту группу. Так что, да, были такие случаи. Насколько мне известно, в этих случаях большая часть этого произошла, и их пропустили», — сообщил глава государства.

Ранее Байден сообщил, что при поддержке США из Афганистана эвакуировали больше 100 тысяч человек за 11 дней. По словам президента, за последние 12 часов из Афганистана вывезли еще 7 тысяч человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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