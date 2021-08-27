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Полицейские Нью-Йорка избили закованного в наручники темнокожего подозреваемого
Происшествия
Полицейские Нью-Йорка избили закованного в наручники темнокожего подозреваемого
Pr Scr nypost.com

Нью-Йорк, 27 августа. Офицер полиции Нью-Йорка неоднократно ударил подозреваемого, который был скован наручниками в камере предварительного заключения.

Как сообщает New York Post, предполагаемое нападение произошло 22 апреля, когда четверо полицейских набросились на Юджина Блейка в камере предварительного заключения. По предварительным данным, правоохранителям не понравилось то, что задержанный затопил туалет в камере.

На распространенном СМИ видео можно заметить, как двое мужчин-офицеров входят в камеру, приказывают Блейку приложить руки к задней стене и сковывают его наручниками. Когда они надевали на него наручники, в камеру вошли еще двое офицеров — мужчина и женщина.

Трое мужчин-офицеров повели Блейка назад к двери камеры, но тот поскользнулся на луже и упал на пол. Офицеры поставили его на скамейку и приковали руками к решетке. Вероятно, мужчина что-то выкрикнул полицейским (на видео нет звука). Двое из офицеров забежали обратно в камеру: один держал Блейка, второй, темнокожий офицер, нанес ему несколько ударов по голове. Коллеги пытались остановить стража порядка, пока тот наносил удары по задержанному.

Видео предоставил изданию адвокат Блейка Алекс Падилла, который представляет его интересы в гражданском иске, поданном в федеральный суд Манхэттена 27 августа. В иске потерпевший утверждает, что после первоначального нападения в камере заключения трое мужчин-офицеров отвели его в соседнюю комнату без видеонаблюдения, где продолжили избивать.

Между тем, говорится в иске, женщина-офицер «стояла в стороне и ничего не делала, хотя у нее была обязанность и возможность вмешаться и положить конец незаконному применению силы ее коллегами». Блейк потребовал от полицейских компенсации, однако сумма не оглашается.

Как выяснило издание, мужчину арестовали за день до инцидента за ограбление «с использованием опасного инструмента». Ему также предъявлены обвинения в еще одном ограблении.

В последнее время к работе полиции в США приковано пристальное внимание. Это связано со смертью во время задержания темнокожего американца Джорджа Флойда. Инцидент перерос в погромы по все стране и стал причиной реформирования всей системы правоохранительных органов.

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