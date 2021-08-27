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Криштиану Роналду оповестил руководство «Ювентуса» об уходе из клуба
Спорт
Криштиану Роналду оповестил руководство «Ювентуса» об уходе из клуба
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Рим, 27 августа. Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за «Ювентус», уведомил руководство итальянского клуба о своем уходе, заявил спортивный журналист Фабрицио Романо.

Роналду, по слухам, в ближайшее время может войти в состав «Манчестер Сити». В СМИ также появлялись сообщения о его возможном переходе в «Пари Сен-Жермен», куда недавно перебрался аргентинский нападающий Лионель Месси. Брат владельца французского клуба даже поделился картинкой в соцсети, на которой изображены Роналду и Месси в футболках «ПСЖ».

За «Ювентус» португалец выступает с 2018 года. До этого он играл в мадридском «Реале». Футболист недавно дал понять, что в Испанию возвращаться не собирается.

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