Окаменелые останки уникального четвероногого кита нашли в Египте

Каир, 27 августа. Исследователи обнаружили в Египте окаменелые останки четырехногого кита, вымершее животное назвали Phiomectus anubis в честь древнего египетского бога смерти Анубиса.

Возраст окаменелых останков ученые оценили в 43 миллиона лет. Специалисты из Университета Мансура считают, что Phiomectus anubis прекрасно себя чувствовал на суше и в море.

Ранее вид не был известен ученым. Исследователи относят его к группе полуводных китов (протокетидов), которые существовали в период эоцена. Останки свидетельствуют об уникальном периоде в эволюции китов, который в значительной мере остается загадкой, сообщает со ссылкой на журнал Королевского общества Huffpost. Исследователи считают, что обнаруженная окаменелость дает ключ к пониманию того, как киты превратились из наземных обитателей в современных морских существ.

«Все известные протокетидные киты имели хорошо развитые, не уменьшенные передние и задние конечности, которые могли выдерживать вес животных на суше, хотя, вероятно, неуклюжие, так как эти животные, вероятно, были довольно тяжелыми. Подумайте, например, о тюленях и морских львах», — заявил соавтор исследования Роберт В. Бессенекер.

От других протокетидных китов Phiomectus anubis отличает впечатляющая челюсть, похожая на челюсть шакала. Она обеспечивала животному «хищнический стиль кормления», считают авторы открытия. Благодаря этой анатомической особенности ученые назвали Phiomectus anubis в честь египетского бога смерти с головой шакала Анубиса.

«Мы обнаружили, насколько свирепы и смертоносны его мощные челюсти, способные разорвать широкий спектр добычи ... этот кит был богом смерти для большинства животных, обитавших на одной с ним территории », — заявил ведущий автор статьи Абдулла Гогар.

Несмотря на устрашающее название, протокетид имел средние для своей группы размеры. Животное было чуть более трех метров в длину и весило около 600 килограммов, считают авторы открытия.

Ранее специалисты в ходе археологических раскопок нашли на территории Грузии челюстную кость гигантского пса. Его вес составлял примерно 30 килограммов.