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Астрологи назвали самых счастливых замужних женщин среди знаков зодиака
Общество
Астрологи назвали самых счастливых замужних женщин среди знаков зодиака
Невские Новости

Москва, 27 августа. Астрологи перечислили три знака зодиака среди женщин, которые чаще всего счастливы в браке.

Женщины, родившиеся под знаком Тельца, не останутся одинокими в старости. После 40 лет для этих знаков начинается время личного счастья, которое они могут разделить со своим партнером. Об этом информирует «Семь дней».

Женщины-Раки часто имеют заботливых и верных мужей, они также становятся очень хорошими матерями. Девы привыкли самостоятельно выбирать себе партнера, исходя из своих строгих критериев. Такие женщины мягко подведут партнера к свадьбе.

Некоторые знаки зодиака у женщин любят получать дорогие подарки и знаки внимания. Астрологи рассказали, что девушки под знаками Льва, Скорпиона и Овна особенное внимание уделяют красивым и дорогим подаркам в отношениях.

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