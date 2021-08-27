Астрологи назвали самых счастливых замужних женщин среди знаков зодиака

Москва, 27 августа. Астрологи перечислили три знака зодиака среди женщин, которые чаще всего счастливы в браке.

Женщины, родившиеся под знаком Тельца, не останутся одинокими в старости. После 40 лет для этих знаков начинается время личного счастья, которое они могут разделить со своим партнером. Об этом информирует «Семь дней».

Женщины-Раки часто имеют заботливых и верных мужей, они также становятся очень хорошими матерями. Девы привыкли самостоятельно выбирать себе партнера, исходя из своих строгих критериев. Такие женщины мягко подведут партнера к свадьбе.

Некоторые знаки зодиака у женщин любят получать дорогие подарки и знаки внимания. Астрологи рассказали, что девушки под знаками Льва, Скорпиона и Овна особенное внимание уделяют красивым и дорогим подаркам в отношениях.