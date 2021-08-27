Пожар охватил кровлю жилого дома в Екатеринбурге

Екатеринбург, 27 августа. Пожар произошел в одном из жилых домов в ночь на пятницу. Об этом сообщили в экстренных службах.

Огнем охвачена кровля жилого дома. Пожар распространился почти на 800 квадратных метров, сообщает МЧС России.

В результате происшествия предварительно погибли два человека. О пострадавших не сообщается. Огнеборцы продолжают тушить возгорание.

Накануне ночью во владивостокской многоэтажке на улице Надибаидзе произошел пожар. В квартире на шестом этаже горела мебель. Погиб один мужчина.