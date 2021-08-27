Кто из звезд верит гадалкам и астрологам

Москва, 27 августа. Многие знаменитые люди признаются, что не только верят суевериям, но и прибегают к советам гадалок и астрологов.

Обращаясь к подобного рода специалистам, селебрити планируют свадьбы, гастроли и даже выбирают имена для своих детей, передает портал New Magazine.

Надежда Бабкина уже много лет сотрудничает с нумерологом Кларой Кузденбаевой. С ее помощью народная артистка РФ выбрала имя для своей внучки, так же по дате рождения и подобрала няню. Полагаясь на нумерологию, певица надеется сделать правильный выбор, веря, что это принесет удачу и успех.

Лолита Милявская слушает советы личного астролога Леокадии Галактионовой, которая помогает звезде справляться с проблемами как в работе, так и в личной жизни. Артистка не скрывает, что регулярно обращается именно к этому астрологу.

Главная телесваха страны Роза Сябитова также не сомневается в силе астрологов. Когда дочь телеведущей выходила замуж, дату подбирали в соответствии с советами астролога. Правда, как отмечает издание, здесь «специалисты» прокололись — брак все равно распался.

Голливудская звезда Анджелина Джоли известная поклонница буддийской астрологии. Основные события своей жизни она строит, ориентируясь на расположение планет. К буддизму она приобщилась во время своих путешествий.

Супруга принца Гарри Меган Маркл относится к астрологии и эзотерике крайне серьезно. Свои украшения для выхода в свет она выбирает в соответствии с планетарной символикой. По некоторым данным, у герцогини Сассекской есть личный астролог.

Добавим, некоторые знаменитости верят не только в астрологию, но и в существование внеземных цивилизаций. В частности, исполнительница хита «Муси-пуси» Катя Лель подробно описывала, как 16 лет назад ее похитили пришельцы. Периодически она рассказывает о своей связи с инопланетянами и скором их пришествии на Землю.

На прошлой неделе актриса Вера Сотникова предупредила зрителей ток-шоу, что пандемия коронавируса настолько опасна, что Землю еще в прошлом году покинули все инопланетяне, что тайно здесь жили. Артистка уточнила, что лично с пришельцами не встречалась, но ознакомилась с некоторыми данными, которые свидетельствуют о том, что те были на нашей планете.