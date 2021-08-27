Депутат ГД Водолацкий ответили Киеву на просьбу продлить транзит газа

Москва, 27 августа. Украинскому руководству следует определиться, чего оно хочет от России — деловых отношений или вражды, заявил депутат ГД Виктор Водолацкий.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и президент РФ Владимир Путин неоднократно заявляли о готовности к сотрудничеству с Украиной, но Киев не хочет идти на переговоры, считает парламентарий. По мнению Водолацкого, украинская сторона не знает, с кем дружить.

Вместо того чтобы участвовать в переговорах, Украина ищет в документах незначительные нарушения и старается взыскать с РФ «несуществующие, абсурдные суммы» через международные суды, сообщил каналу «Дума ТВ» депутат.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала, когда России не нужна будет украинская ГТС. Эксперт заметила, что спрос на газ в Европе, несмотря на все проекты и мечты Брюсселя о полном отказе от углеводородов к 2045 году, пока только растет. Поэтому ГТС Украины может существовать как транзитный узел еще долго, ограничением может быть только ее сильный физический износ.