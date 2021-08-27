Врач Ткаченко назвала признаки навязывания МРТ как услуги

Москва, 27 августа. Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко дала советы, как понять, что пациенту навязывают дорогостоящую процедуру МРТ.

Специалист в беседе с «Праймом» отметила, что МРТ на первом приеме стоит назначать только при высокой степени хирургического лечения грыжи межпозвонкового диска, боли в груди, необъяснимой потере веса, лихорадке, нарушении функций тазовых органов, раке, плохом самочувствии или наличии хронических заболеваний, прогрессирующих нефрологических нарушениях, при нарушении ходьбы и седловидной анестезии, остеопорозе в возрасте от 50 лет, а также возрасте от 70 лет. Если таких симптомов нет, но доктор рекомендует сделать МРТ, то речь может идти о навязывании услуги.

Ранее российские ученые создали нетоксичные реагенты для МРТ-исследований. Разработка не содержит ионов тяжелых металлов.