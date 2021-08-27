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Эксперт по туризму оценил осеннее изменение цен на авиабилеты

  /   Обновлено: 27 августа 2021 02:31
Общество
Эксперт по туризму оценил осеннее изменение цен на авиабилеты
pixabay.com

Москва, 27 августа. Авиакомпании уже сейчас составляют графики рейсов на осень, несмотря на возможную неопределенность из-за пандемии COVID-19.

Существует вероятность снижения цен на авиабилеты внутри России. Сезон отпусков заканчивается, туристы все меньше посещают внутренние курорты. Возможно, что цены не уменьшатся из-за закрытых границ, но шанс остается. Об этом рассказал независимый эксперт по туризму Дмитрий Яковлев, передает радио Sputnik.

По его словам, цены на билеты в Турцию будут зависеть от разрешения последствий лесных пожаров. Эксперт считает маловероятным снижение цен на билеты в Египет, так как осенью в этой стране разгар туристического сезона.

Жители зарубежных стран в период пандемии стали реже посещать Россию. Поток приезжающих иностранцев в Россию за период пандемии уменьшился в три раза.

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