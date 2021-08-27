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Автомобиль протаранил автобусную остановку в Москве
Происшествия
Автомобиль протаранил автобусную остановку в Москве
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Москва, 27 августа. Автомобиль врезался в автобусную остановку на Дубнинской улице в Москве, после чего выехал на тротуар.

По предварительной информации департамента транспорта Москвы, в результате инцидента пострадали люди. Сейчас на месте работают оперативные службы, движение на соответствующем участке дороги не затруднено, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Похожий случай недавно произошел в Ленинградской области. Водитель черной Audi на скорости врезался в ограждение на въезде в Сертолово. Обошлось без пострадавших, водителю тоже не потребовалась помощь медиков.

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