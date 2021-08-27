Зампостпреда РФ при ООН: почерк ИГ в терактах в Афганистане очевиден

Брюссель, 27 августа. Почерк ИГ1 (террористическая группировка, запрещена в России) при терактах в Кабуле очевиден, считает зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

Она сообщила на заседании Совбеза ООН, что хотела бы присоединиться к соболезнованиям в адрес пострадавших и жертв терактов. Дипломат отметила, что почерк «Исламского государства»1 на лицо.

Два взрыва случились в четверг возле аэропорта Кабула. Один из них случился неподалеку от отеля Baron, где собирались иностранцы, в том числе — граждане Великобритании и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, а после взорвалась заминированная машина. Согласно данным СМИ, в результате происшествий погибли более 60 человек, пострадали — более 150. Подтверждена гибель четырех американских морпехов.

1 Организация запрещена на территории РФ.