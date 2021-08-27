Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 03:16
03:16
Происшествия
Пожар охватил кровлю жилого дома в Екатеринбурге
03:16
Общество
Юрист Петропольская назвала причины для штрафов велосипедистам
03:15
Политика
США назвали талибам имена подлежащих эвакуации американцев и афганцев
03:14
Происшествия
Полицейские Нью-Йорка избили закованного в наручники темнокожего подозреваемого
03:11
Политика
ИГ взяло ответственность за взрывы в аэропорту Кабула
02:57
Спорт
Криштиану Роналду оповестил руководство «Ювентуса» об уходе из клуба
02:54
Наука
Окаменелые останки уникального четвероногого кита нашли в Египте
02:52
Общество
Астрологи назвали самых счастливых замужних женщин среди знаков зодиака
02:50
Шоу-бизнес
Кто из звезд верит гадалкам и астрологам
02:40
Политика
Врач Ткаченко назвала признаки навязывания МРТ как услуги
Все новости

Зампостпреда РФ при ООН: почерк ИГ в терактах в Афганистане очевиден
Политика
Зампостпреда РФ при ООН: почерк ИГ в терактах в Афганистане очевиден
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Брюссель, 27 августа. Почерк ИГ1 (террористическая группировка, запрещена в России) при терактах в Кабуле очевиден, считает зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

Она сообщила на заседании Совбеза ООН, что хотела бы присоединиться к соболезнованиям в адрес пострадавших и жертв терактов. Дипломат отметила, что почерк «Исламского государства»1 на лицо.

Два взрыва случились в четверг возле аэропорта Кабула. Один из них случился неподалеку от отеля Baron, где собирались иностранцы, в том числе — граждане Великобритании и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, а после взорвалась заминированная машина. Согласно данным СМИ, в результате происшествий погибли более 60 человек, пострадали — более 150. Подтверждена гибель четырех американских морпехов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Зампостпреда РФ при ООН: почерк ИГ в терактах в Афганистане очевиден
иг афганистан сб оон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru