Итальянские ученые назвали примерный рост Микеланджело

Рим, 27 августа. Ученые из Италии предположили, что рост великого творца Микеланджело Буонарроти составлял 1,6 м. Такой информацией поделилось агентство АНСА.

Вывод исследователи сделали на основе пары обуви скульптора, которая хранится в музее «Дом Буонарроти» во Флоренции. Ученые также в будущем могут выяснить все обстоятельства смерти Микеланджело.

Он умер в возрасте 89 лет в своей мастерской в Риме. Похоронен великий творец эпохи Возрождения и раннего барокко в Флоренции. Одна из его самых известных работ — роспись потолка Сикстинской капеллы.

Недавно сотрудники Музея Виктории и Альберта нашли отпечаток большого пальца на 500-летней скульптуре, который принадлежит итальянскому творцу Микеланджело.