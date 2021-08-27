АТОР попросила отменить квоты на туристические рейсы в Египет

Москва, 27 августа. Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила Оперштаб при Правительстве РФ отменить квоты на перевозку в Египет и в скором времени запустить чартеры.

Первый вице-президент АТОР Владимир Канторович направил письмо, в котором содержатся просьбы снять квоты на регулярную воздушную перевозку из России в Египет. Об этом говорится на сайте АТОР.

На данный момент из Москвы в Египет могут вылетать 15 рейсов в неделю, а из регионов — один. Такое количество разрешенных перелетов не удовлетворяет потребительский спрос.

«Так как существенную часть стоимости турпродукта составляет перевозка, отсутствие чартерных рейсов и ограничения (квотирование) регулярной перевозки не позволит снизить стоимость турпродукта», — сказано в письме.

Ассоциация в преддверии туристического сезона в Египте попросила рассмотреть обращение и максимально расширить допуск для всех заинтересованных авиакомпаний. АТОР заявила о важности заблаговременного вынесения решения.

Ранее Египет расширил список стран, граждане которых имеют право оформить электронную визу непосредственно до поездки в республику. Соответствующее постановление принято во время заседания кабинета министров.