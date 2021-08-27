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Россия планирует запустить орбитальный космопорт
Технологии
Россия планирует запустить орбитальный космопорт
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 августа. Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» собирается запустить Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС), которая будет выполнять функции космического порта.

Постоянного экипажа на станции не будет, но для малых космических аппаратов «РОСС станет космическим портом», сообщается на YouTube-канале корпорации. Космонавты будут посещать РОСС вахтовым методом. Обслуживать орбитальные аппараты сможет инфраструктура станции.

РОСС будет станцией-«облаком» с расположенными вокруг ядра автономными модулями, которые смогут периодически сближаться со станцией, чтобы производить ее обслуживание. РОСС будет иметь «открытую архитектуру». Срок эксплуатации будет не ограничен благодаря заменяемым модулям.

Ранее глава РАН Александр Сергеев заявил, что РОСС будет выполнять разные функции, в том числе сборку космических аппаратов для полетов в космос. Начало возведения РОСС запланировано на 2025 год.

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