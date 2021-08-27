Финансист Клопенко посоветовал начать инвестировать с 10 тысяч рублей

Москва, 27 августа. К инвестициям в 10 тысяч рублей стоит относиться так же, как к инвестициям в 10 миллионов рублей, заявил создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

Самый оптимальный вариант — депозит в банке. Единственное, что в таком случае нужно проследить, что банк предлагает покрывающий реальную инфляцию процент, сообщил собеседник агентства «Прайм».

«Необходимо отвергать все способы инвестирования, которые сочетаются с очень большими рисками», — отметил эксперт.

Можно попробовать вложить эту сумму в акции или другие инструменты, основанные на акциях.

Недавно финансист Тузов назвал самую надежную валюту. По его мнению, американская национальная валюта одна из самых стабильных в мировой финансовой системе из-за того, что является элементом международного оборота и торговли.