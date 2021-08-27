«Сбер» собирается создать способ возврата списанных соцвыплат в счет долгов

Москва, 27 августа. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в компании собираются разработать механизм для возврата списанных соцвыплат в счет долгов.

Недавно президент России Владимир Путин поручил запретить банкам списывать социальные выплаты, полученные гражданами, в счет погашения долгов. Греф отметил, что в российском законодательстве уже существуют нормы, которые ограничивают списание льготных субсидий для погашения исполнительных производств.

Однако на деле трудно отделить принудительное списание от добровольного, а россияне часто используют эти средства для выплачивания кредитов и для других нужд. Но в ближайшее время вопрос будет обсуждаться, начнутся поиски решения, заключил Греф. Также недавно «Сбер» провел исследование, в рамках которого выявил, что индекс потребительской уверенности россиян улучшился по итогам второго квартала 2021 года.