Байден заявил о своей ответственности за последние события в Афганистане

Вашингтон, 27 августа. Президент США Джо Байден признался, что несет в полной мере ответственность за произошедшие в последние дни события в Афганистане.

По последним сведениям, в результате взрывов в афганской столице погибли минимум 90 человек. Во время своего выступления в Белом доме Байден объявил минуту молчания в память о погибших около аэропорта Кабула.

США не должны приносить в жертву американских солдат ради демократии в Афганистане, заявил Байден. По его словам, он уже приказал подготовить план ответной атаки на боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.