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Байден заявил о своей ответственности за последние события в Афганистане
Политика
Байден заявил о своей ответственности за последние события в Афганистане
flickr.com  /  Gage Skidmore

Вашингтон, 27 августа. Президент США Джо Байден признался, что несет в полной мере ответственность за произошедшие в последние дни события в Афганистане.

По последним сведениям, в результате взрывов в афганской столице погибли минимум 90 человек. Во время своего выступления в Белом доме Байден объявил минуту молчания в память о погибших около аэропорта Кабула.

США не должны приносить в жертву американских солдат ради демократии в Афганистане, заявил Байден. По его словам, он уже приказал подготовить план ответной атаки на боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.

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