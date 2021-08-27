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Конгрессмены США призвали к отставке Байдена из-за событий в Афганистане
Политика
Конгрессмены США призвали к отставке Байдена из-за событий в Афганистане
pixabay.com

Вашингтон, 27 августа. Американский президент Джо Байден проявил грубую халатность в Афганистане и должен уйти в отставку. С таким призывом выступили конгрессмены США от Республиканской партии.

Конгрессмен Ронни Джексон напомнил, что Дональда Трампа подвергали процедуре импичмента всего лишь из-за телефонного звонка. Сейчас, по словам республиканца, пришло время отправить в отставку Байдена.

«Время для расследования и определения виновных будет позже, но нам нужен новый верховный главнокомандующий сейчас!» — подчеркнул Джексон на своей странице в соцсети Twitter.

К отставке Байдена также призвал член палаты представителей конгресса Грег Стьюби. Власти США, как отметил политик, должны обеспечивать безопасность американских военнослужащих и защищать свою страну.

В Кабуле в четверг, 26 августа, прогремели несколько взрывов. В результате десятки человек погибли. В их числе — военнослужащие США. Пентагон признал гибель военных.

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