Байден: США не должны жертвовать военными ради демократии в Афганистане

Вашингтон, 27 августа. США не должны жертвовать жизнью своих военнослужащих, чтобы построить в Афганистане демократию, заявил президент США Джо Байден.

Об этом демократ заявил во время выступления в Белом доме по поводу терактов в Кабуле. Также он отметил, что уже приказал военачальникам подготовить план ответных атак по позициям виновной во взрывах группировки «Исламское государство1 в Хорасане», являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Политик подчеркнул, что нет доказательств, что представители «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) были в сговоре с боевиками ИГ1. Нет сведений и о том, что содействие в организации терактов может быть в дальнейшем.

1 Организация запрещена на территории РФ.