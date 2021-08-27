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Байден: США не должны жертвовать военными ради демократии в Афганистане
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Байден: США не должны жертвовать военными ради демократии в Афганистане
Политика
Байден: США не должны жертвовать военными ради демократии в Афганистане
flickr.com  /  Gage Skidmore

Вашингтон, 27 августа. США не должны жертвовать жизнью своих военнослужащих, чтобы построить в Афганистане демократию, заявил президент США Джо Байден.

Об этом демократ заявил во время выступления в Белом доме по поводу терактов в Кабуле. Также он отметил, что уже приказал военачальникам подготовить план ответных атак по позициям виновной во взрывах группировки «Исламское государство1 в Хорасане», являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Политик подчеркнул, что нет доказательств, что представители «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) были в сговоре с боевиками ИГ1. Нет сведений и о том, что содействие в организации терактов может быть в дальнейшем.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Джо Байден сша афганистан
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