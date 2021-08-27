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Байден: талибы не содействовали ИГ в организации терактов в Кабуле
Политика
Байден: талибы не содействовали ИГ в организации терактов в Кабуле
Global Look Press  /  Ajmal Kakar/XinHua

Вашингтон, 27 августа. «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России) не помогала боевикам ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в России) в подготовке терактов в Кабуле.

Об этом заявил президент США Джо Байден на выступлении в Белом доме. По его словам, сторонники «Талибана» и в будущем не будут содействовать террористам «Исламского государства»1.

Недавно в столице Афганистана Кабул произошла серия терактов. В результате происшествия погибли по меньше мере 90 человек. Среди них были военные США. Взрывы прогремели недалеко от аэропорта города и военной базы. Джо Байден приказал подготовить планы по нанесению ответных ударов по боевикам ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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