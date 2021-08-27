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Байден: США не дадут террористам сорвать эвакуацию из Афганистана
Политика
Байден: США не дадут террористам сорвать эвакуацию из Афганистана
Global Look Press  /  Pool via CNP /MediaPunch via www

Вашингтон, 27 августа. США не позволят террористическим группировкам помешать процессу эвакуации из Афганистана. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.

За последние 11 дней США эвакуировали из Афганистана более 100 тысяч человек, заявил Байден. Он добавил, что за последние 12 часов были вывезены в безопасное место еще семь тысяч человек. Об этом президент США Джо Байден заявил в ходе выступления в Белом доме из-за терактов в Кабуле.

Байден также во время своей речи в Белом доме приказал подготовить план нанесения ответных ударов по боевикам «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). В Пентагоне ранее сообщали, что в результате терактов в аэропорту Кабула погибли 12 американских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша теракт байден
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