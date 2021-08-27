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Байден: американским военным не нужны дополнительные силы в Кабуле
Политика
Байден: американским военным не нужны дополнительные силы в Кабуле
flickr.com  /  @The U.S. Army

Вашингтон, 27 августа. Американские военнослужащие заявили, что не нуждаются в дополнительных силах в столице Афганистана Кабуле.

Информацию об этом сообщил американский лидер Джо Байден на выступлении в Белом доме. По его словам, США готовы выслать подмогу находящимся в Кабуле военным. Однако комитет начальников штабов заявил, что в дополнительных силах пока что не нуждается.

Также Байден сообщил, что за последние 12 часов из Афганистана было эвакуировано 7 тыс. человек. Среди которых американские и афганские граждане, союзники США и другие люди. Всего за 11 дней произведена эвакуация более 100 тыс. человек.

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