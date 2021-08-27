Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 01:45
01:38
Политика
Байден: талибы не содействовали ИГ в организации терактов в Кабуле
01:25
Технологии
Россия планирует запустить орбитальный космопорт
01:23
Политика
Байден: американским военным не нужны дополнительные силы в Кабуле
01:22
Экономика
Финансист Клопенко посоветовал начать инвестировать с 10 тысяч рублей
01:16
Политика
Байден заявил о поисках виновников теракта в Кабуле
01:14
Политика
Байден: США не дадут террористам сорвать эвакуацию из Афганистана
01:12
Политика
Байден заявил о своей ответственности за последние события в Афганистане
01:08
Политика
Байден распорядился подготовить ответные удары по боевикам ИГ
01:07
Экономика
«Сбер» собирается создать способ возврата списанных соцвыплат в счет долгов
01:06
Политика
Байден: США не должны жертвовать военными ради демократии в Афганистане
Все новости

Байден распорядился подготовить ответные удары по боевикам ИГ
Политика
Байден распорядился подготовить ответные удары по боевикам ИГ
Global Look Press  /  White House / via Globallookpress.com

Вашингтон, 27 августа. Президент США Джо Байден приказал начать подготовку планов по нанесению ответных ударов по боевикам «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Политик сообщил, что отдал приказ военачальникам разработать оперативные планы по нанесению ударов по объектам и руководству ИГ1 в Хорасане.

«Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем», — подчеркнул демократ.

Ранее американский лидер заявил, что теракты в Кабуле, по мнению спецслужб США, организовала группировка «Исламское государство в Хорасане», являющаяся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает ТАСС.

Накануне в Кабуле прогремело несколько взрывов, которые по информации, подтвержденной Пентагоном, привели к гибели и тяжелым ранениям нескольких военнослужащих США. В частности, взрывы прозвучали вблизи аэропорта и неподалеку от военного лагеря. Всего 90 человек как минимум погибли в результате трагедии в столице Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Байден распорядился подготовить ответные удары по боевикам ИГ
Джо Байден кабул взрывы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru