Байден распорядился подготовить ответные удары по боевикам ИГ

Вашингтон, 27 августа. Президент США Джо Байден приказал начать подготовку планов по нанесению ответных ударов по боевикам «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Политик сообщил, что отдал приказ военачальникам разработать оперативные планы по нанесению ударов по объектам и руководству ИГ1 в Хорасане.

«Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем», — подчеркнул демократ.

Ранее американский лидер заявил, что теракты в Кабуле, по мнению спецслужб США, организовала группировка «Исламское государство в Хорасане», являющаяся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает ТАСС.

Накануне в Кабуле прогремело несколько взрывов, которые по информации, подтвержденной Пентагоном, привели к гибели и тяжелым ранениям нескольких военнослужащих США. В частности, взрывы прозвучали вблизи аэропорта и неподалеку от военного лагеря. Всего 90 человек как минимум погибли в результате трагедии в столице Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.