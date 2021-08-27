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Минтруд назвал способы покрыть дефицит ПФР и ФСС

  /   Обновлено: 27 августа 2021 00:58
Экономика
Минтруд назвал способы покрыть дефицит ПФР и ФСС
rosmintrud.ru  /  Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты

Москва, 27 августа. Минтруд России подготовил меры, которые могут покрыть дефицит средств Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).

«Известия» ссылаются на документы ведомства. Так, речь идет о более чем 40 материалах.

Ведомство считает, что поможет сократить объемы пенсионных накоплений в банковских депозитах, уменьшить финансовые активы в фондах и продаже их акций. Данные меры с нынешнего лета принимает правительство.

Эксперты считают, что переход к таким положениям говорит о наведении порядка. Решить вопрос дефицита полностью вряд ли удастся, считают специалисты.

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