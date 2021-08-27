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Байден заявил о поисках виновников теракта в Кабуле
Политика
Байден заявил о поисках виновников теракта в Кабуле
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 27 августа. Вашингтон прилагает все силы для того, чтобы наказать виновников теракта в Кабуле.

Американский лидер Джо Байден заявил, что США делают все возможное, чтобы наказать виновников взрывов в афганской столице. Об этом он сказал во время выступления в Белом доме.

«Те, кто осуществил эту атаку, а также любой, кто хочет причинить вред Америке, знайте: мы не простим! Мы не забудем! Мы вас выследим и заставим заплатить!» — сказал президент США.

Минимум 90 человек погибли во время взрывов в Кабуле. Также сообщается о 158 пострадавших. Два взрыва случились в районе аэропорта Кабула. Одна из этих атак произошла недалеко от отеля Baron.

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